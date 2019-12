VIDEO: Politie rijdt auto klem en beëindigd ontvoering van man

Een man die gisteren in de Gongrijpstraat door een aantal personen in een auto werd gesleurd en werd meegenomen, is door de politie bevrijdt op Commewijne. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man geld schuldig zou zijn aan zijn ontvoerders en daarom zou zijn meegenomen richting Commewijne.

Boven op de Bosje brug probeerde het slachtoffer uit het voertuig te springen, hetgeen werd opgemerkt door een andere weggebruiker. Deze nam contact op met de Surinaamse politie waarna het commandcenter assistentie van de politie opriep.

Ter hoogte van de Bridge Mall lukte het de politie om het voertuig, een grijze Toyota Auris, klem te rijden. Daarbij werden de daders gesommeerd om op de grond te liggen en werd hun auto doorzocht. De politie vond een illegaal vuurwapen met 14 patronen, meldt een woordvoerder van het Korps Politie Suriname aan Waterkant.

Het bevrijdde slachtoffer verklaarde bij de politie dat hij 3.000 euro had geleend. Hij gaf aan ernstig te zijn mishandeld in het voertuig en zelfs met de dood te zijn bedreigd. De daders zijn aangehouden en de zaak is in onderzoek.

Filmpje:

