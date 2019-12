VIDEO: Ophef over uitspraak pastoor ‘dat Surinaams volk moet sterven voor Bouterse’

In Suriname is afgelopen weekend ophef ontstaan over de uitspraak van pastoor Kenneth Donk vrijdagavond in Ocer ‘dat het Surinaamse volk moet sterven voor één man‘, doelende op president Desi Bouterse. De Nationale Democratische Partij (NDP) had vrijdagavond een kadervergadering in Ocer om nader in te gaan op de veroordeling van Bouterse tot 20 jaar celstraf voor de Decembermoorden.

Donk was op het podium om een boek te overhandigen aan Bouterse. Alvorens hij het boek overhandigde sprak hij de aanwezigen kort toe. Daarbij zei hij dat tweeduizend jaar geleden de hypocrieten, lafaards en misleiders gezegd hadden dat één man moest sterven voor het volk. Volgens Donk bedoelden zij het niet goed. “Laat het Surinaamse volk sterven voor één man”, hield hij de aanwezigen voor.

Verschillende politieke partijen en organisaties hebben hun stem laten horen over de uitspraak. Beweerd wordt dat het niet gepast is dat een pastoor zo een uitspraak doet. Naar hun zeggen zou hij neutraal moeten reageren ondanks dat hij een topper van de partij in het district Nickerie is. Dit vanwege het feit dat hij in het dagelijks leven ook een pastoor is. Het filmpje in kwestie:

Het was een avond vol verdraaiingen. Naast donk kwamen enkele partij toppers en raadsman Irvin Kanhai aan het woord om uit te leggen wat er is gebeurd rond het 8 Decemberstrafproces en welke stappen er ondernomen zullen worden. Bouterse zelf kwam ook aan het woord in Ocer. Hij speechte met weinig overtuigingskracht. “Jullie hebben mijn hart gestolen”, sprak Bouterse een bomvol Ocer toe. Hij sprak van een ‘soort politiek proces’ bij een ‘soort Krijgsraad’.

Bouterse, zei dat hij de Krijgsraad moet bedanken voor het politieke vonnis dat is uitgesproken. De eenheid in de NDP is helemaal hersteld en de mensen staan als één man achter hem. De menigte in Ocer zong uit volle borst: “We shall overcome!”

Het staatshoofd is op 29 november door de Surinaamse Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar celstraf als hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden. Bouterse heeft laten weten dat ondanks de veroordeling zijn naam “natuurlijk en met dikke vette letters” weer op de kandidatenlijst van De Nationale Assemblee op 25 mei 2020 zal staan.