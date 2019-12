Minouche Bromet nieuwe BOG-directeur

Minouche Bromet is de nieuwe directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Zij benadrukt dat samenwerken noodzakelijk is om successen te boeken als nationaal instituut in de preventieve gezondheidszorg. Op 2 december is Bromet door het ministerie van Volksgezondheid in het bijzijn van directeur Cleopatra Jessurun, benoemd in deze functie. Gelijk hierna heeft Bromet kennis gemaakt met het personeel en sprak ze hen toe.

“Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen”, zei Bromet bij de kennismaking met haar personeel. Ze rekent op een goede en nauwe samenwerking met het totaal team van het BOG om dit instituut tot grotere hoogte te brengen. Inmiddels heeft de nieuw aangestelde directeur zich goed laten informeren over de stand van zaken bij het BOG en weet ook waar de schoen knelt. Bromet is geen onbekende in de Surinaamse gezondheidszorg, daar zij jarenlang haar krachten heeft gegeven aan het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De directeur van het BOG ziet deze functie als een nieuwe uitdaging.

Na het vertrek van Stephen Comvalius in september 2018, was Astracia Warner belast met de waarneming. Warner heeft onder dankzegging van haar kundige leiding, de teugels overgedragen aan Bromet. In augustus van dit jaar werd een sollicitatieoproep geplaatst door het ministerie. Jessurun zegt dat vijf kandidaten belangstelling voor deze functie getoond hadden. Na een strenge en kundige procedure ingezet te hebben, kwam Bromet als beste uit de bus.

Het ministerie in Suriname heeft samen met directeur Jessurun grote plannen voor het BOG. Deze plannen zullen in een later stadium, nadat met alle belanghebbenden uit de sector van gedachte gewisseld zijn, deel uitmaken van een structureel duurzaam beleid. Jessurun rekent erop dat Bromet een goede job zal klaren en dat zij de volledige ondersteuning van zowel het ministerie als BOG zal krijgen.