VIDEO: Kadervergadering NDP in bomvol Ocer

Zo zag Ocer in Suriname er vrijdagavond 6 december uit, tijdens een kadervergadering van de Nationale Democratische Partij (NDP). De bijeenkomst was eerder deze week door NDP-voorzitter Bouterse aangekondigd. Deskundigen kwamen uitleggen wat er is gebeurd rond het 8 Decemberstrafproces en welke stappen er ondernomen zullen worden.

Het was weer een avond vol verdraaiingen. Bouterse zelf kwam ook aan het woord in Ocer. Hij speechte met weinig overtuigingskracht. “Jullie hebben mijn hart gestolen”, sprak Bouterse een bomvol Ocer toe. Hij sprak van een ‘soort politiek proces’ bij een ‘soort Krijgsraad’.

Bouterse, zei dat hij de Krijgsraad moet bedanken voor het politieke vonnis dat is uitgesproken. De eenheid in de NDP is helemaal hersteld en de mensen staan als één man achter hem. De menigte in Ocer zong uit volle borst: “We shall overcome!”

Eerder deze week had Bouterse aangegeven dat zijn naam weer zou prijken op de kandidatenlijst van De Nationale Assemblee op 25 mei 2020. Willen jullie dat hij meedoet?” vroeg zijn advocaat Kanhai aan kaderleden van de NDP. “Ja!” scanderen zij massaal. “We want Bouta!”