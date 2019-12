VHP: ‘Structuren Marowijne solide en niet te koop’

Op vrijdag 6 december hebben de structuren van VHP Marowijne een gesprek gehad met VHP voorzitter Chan Santokhi en het dagelijks bestuur van de partij, waarin zij duidelijk hebben gemaakt dat zij onder geen enkele voorwaarde te koop zijn. Geruchten doen de ronde dat zij de partij hebben verlaten. Dat is een grote leugen, men wil verdeeldheid zaaien. Zij verwijzen het gerucht naar de rijk der fabelen, meldt de VHP in een persbericht dat verder als volgt luidt:

“…De structuren geven onomwonden aan dat zij VHP’ers zijn en VHP’er zullen blijven. Hun standpunt is onwrikbaar, ze willen niet neergezet worden als overlopers, want overlopers of weglopers zijn nooit succesvol. De VHP structuren hebben aangegeven dat de strijd in Marowijne, een intensieve en zware strijd wordt voor de VHP structuren maar ze gaan voor een zetel in Marouwijne. De structuren van Marowijne hebben alles in place om een succesvolle campagne te voeren.

De VHP structuren van Marowijne geven aan dat zij de gemeenschap van Marowijne zullen overtuigen dat ondanks dat de VHP in de oppositie is zij haar bestaansrecht in Marowijne heeft bewezen. De vrees voor de VHP bij andere partijen is te merken, vandaar dat er vele pogingen worden gedaan om met financiële middelen leden om te kopen en de groei van de orange movement te stuiten in dit district.

De VHP structuren van Marowijne: “wij gaan in de regering, wij zullen zorgen voor een zetel voor de VHP…”