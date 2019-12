Haastige bestuurder die achter ambulance ‘kleeft’ raakt voertuig kwijt

De bestuurder van deze auto dacht vrijdagmiddag slim te zijn en het drukke verkeer te ontwijken, door direct achter een ambulance met sirene ‘zuiging te nemen‘. Zijn voertuig werd in beslag genomen door de Verkeersunit Regio Midden van het Korps Politie Suriname.

De ambulance was met loeiende sirene onderweg om een slachtoffer van een aanrijding op te halen aan de Indira Gandhiweg. De bestuurder zag dat en kleefde achter de hard rijdende ambulance. Toen de politie dit door had werd de man gesommeerd om aan de kant te gaan.

Op het moment dat er werd gevraagd naar zijn rijbewijs en de papieren van het voertuig, bleek dat de bestuurder niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Ook was het voertuig niet gekeurd en had het geen kentekenplaat aan de voorkant.

De auto werd daarom in opdracht van de Surinaamse politie onmiddellijk afgevoerd door een sleepdienst.

Dit is het resultaat wanneer je zuiging achter een ambulance met loeiende sirene neemt. Voertuig in beslag genomen door de politie. Geen rijbewijs Geen keuring Geen voor kentekenplaatRijden op zodanig wijzeSleep kosten Good Job kps Posted by Klaas Anthonio on Friday, 6 December 2019