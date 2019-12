Suriname heeft voor het eerst een ambassadeur in Estland

Ambassadeur Gardelito Hew A Kee heeft zijn geloofsbrieven in de hoedanigheid van niet-residerend ambassadeur van Suriname aangeboden aan president Kersti Kaljulaid van Estland. Naast de Surinaamse ambassadeur hebben op 4 december 2019, ook de ambassadeurs van Italië, de Filippijnen en Eswatini hun geloofsbrieven overhandigd aan het staatshoofd.

De ceremonie heeft plaatsgevonden op het Kadriorgpaleis in Tallin, de hoofdstad van Estland. Na de ceremonie heeft ambassadeur een audientie gehad met de president. Er is onder andere gesproken over hoe beide land kunnen samenwerken op onder andere het gebied van e-government en klimaatsverandering. Binnenkort zal de ambassadeur van Suriname ook gesprekken voeren met de Kamer van koophandel en fabrieken in Estland.

De ambassadeur benadrukt dat er aardig wat voordelen vallen te halen uit de samenwerking. Zo heeft Estland ruime ervaring op het gebied van e-government. We kunnen daarvan natuurlijk heel veel leren. Ook met de e-governments academie heeft hij gesprekken gevoerd.

De aanvang van de diplomatieke relatie tussen Suriname en Estland dateert van het jaar 2005. Ambassadeur Hew A Kee is de eerste ambassadeur van Suriname voor Estland.