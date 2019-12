Opnieuw zelfmoord schoolgaande tiener in Suriname

Opnieuw heeft een schoolgaande tiener in Suriname zich van het leven beroofd. Volgens Actionnieuws Suriname zou het gaan om een 16-jarige vwo studente uit Nickerie. Dit zou donderdag 5 december zijn gebeurd.

Volgens de eerste berichten zou het meisje alleen thuis zijn geweest, haar moeder was naar een begrafenis. Toen zij terugkwam trof zij de tiener levenloos aan.

Het is het zoveelste geval dit jaar, van jongeren in Suriname die de hand aan zichzelf slaan. Recent waren er gevallen op school en op de Bosje brug.

Begin november pleegde een leerlinge van de Hendrikschool in Suriname ook zelfmoord op school. En later in die maand belandde drie leerlingen van O.S Marowijne project in het ziekenhuis nadat zij een verdelgingsmiddel hadden ingenomen.

Weer een tiener die zelfmoord heeft gepleegd.šŸ˜ž@ Nickerie Posted by Vonsee Susanna on Thursday, 5 December 2019