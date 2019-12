Corona Band naar Suriname, welkom party 21 december

Het is december dus Corona maand in Suriname. De bekende Corona Band gaat deze periode weer op toernee en wel van 15 december tot en met 10 januari 2020. Hun nieuwste hit is ‘Chiwawa’ die op dit moment op alle radio stations grijs gedraait wordt. Na ‘kom uit de kast’ en ‘bojo’ trakteert de band het publiek wederom op een pittige meezinger, die gegarandeerd een nummer 1 hit wordt.

Op zaterdag 21 december is de Welkom Party groter dan ooit op de Pier van Torarica, met de populairste formaties uit de Kaseko en Kawina industrie van Suriname en Nederland. Damaru, Cyriel, Gowtu Moni, New Style, Aptijt, Kankantri en Corona zullen de Pier op haar grondvesten doen schudden.

De kaartverkoop is imiddels gestart bij de receptie van Torarica, SRS en de welbekende verkooppunten. Op het publiek wordt er een beroep gedaan de kaarten alleen bij de aangegeven verkooppunten te kopen, omdat er voorheen valse kaarten in de omloop waren.

De band had op 3 oktober jl. een ‘Leuke-dingen-dag’ te Coronie waarbij er schooltassen, kantoorspullen en regenjassen aan O.S Totness te Coronie en het programma 1 voor 12 werden gedoneerd. Het was hun eerste project en ze kijken met een voldaan gevoel erop terug aldus de leiding van de band.

“Het is een klein gebaar, maar wij hopen zowel de kinderen als de ouders hiermee te hebben kunnen verblijden. Voor het schooljaar 2020/2021 hopen wij dit project een vervolg te kunnen geven. Wij zijn niet alleen commercieel bezig maar doen ook goede doelen” zegt de band.