Brandweer en politie Suriname doen inspecties bij vuurwerkopslagplaatsen

Het Korps Brandweer Suriname (KBS) voert momenteel, in samenwerking met het Korps Politie Suriname (KPS), inspecties uit bij vuurwerkopslagplaatsen. Deze inspectie maakt deel uit van de preventie en voorlichting van de brandweer gedurende de vuurwerkperiode in Suriname.

Hierbij wordt nagegaan of de opslagplaatsen voldoen aan de door de brandweer gestelde voorwaarden. Een hiervan is dat er in de magazijnen geen andere materialen mogen zijn opgeslagen. Een opslagplaats mag gedurende de vuurwerkperiode alleen voor het bergen van vuurwerk bestemd zijn.

Indien het magazijn goed is bevonden voor de opslag van vuurwerk, start de brandweer met het escorteren van de lading vanaf het havencomplex naar de uiteindelijke locatie. Op de plaats van bestemming wordt ook geïnspecteerd of het om vuurwerk gaat dat conform de vergunningsvoorwaarden van de procureur-generaal is toegestaan. Indien het verboden vuurwerk betreft, wordt die lading door de politie inbeslaggenomen.

Volgens Otmar Ho-A-Sjoe, hoofd van de afdeling Preventie van het KBS, komt de brandweer al bij de import van het vuurwerk in beeld. Van de importeur wordt dan bericht ontvangen dat die op de Nieuwe Haven een lading vuurwerk binnenkrijgt. De brandweer start dan met de inspectie van de opslagplaats.

Ho-A-Sjoe wijst nadrukkelijk erop dat onder meer de display shells (zogeheten kronto’s) en kunstvuurwerk in dozen (meer bekend als cake) verboden zijn. Voor de cake zijn de afmetingen groter dan 2.5 duim verboden.

De controle geschiedt gedurende de afschietperiode van 27 december tot 2 januari.

Eerder werd ook bekend dat de import van vuurwerk in Suriname dit jaar enorm is toegenomen. Tot op dit moment zijn er reeds 61 containers ingeklaard. Vorig jaar bedroeg het aantal aan het eind van de vuurwerkperiode slechts 36.