Man ingesloten voor diefstal 32 flessen bier uit café

De 35-jarige Marlon P. is door de politie van bureau Wageningen ingesloten voor het stelen van 32 flessen bier uit een café.

De diefstal is gepleegd in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 november. De eigenaar in Suriname deed aangifte tegen een onbekende dader en verklaarde dat er daarbij 32 flessen bier zijn weggenomen.

Tijdens het onderzoek is na getuigen verhoor, Marlon in beeld gebracht. De verdachte werd opgespoord en aangehouden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Marlon in verzekering gesteld. Marlon ontkent het strafbare feit te hebben gepleegd.