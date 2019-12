Zwaargewonde motorrijder op intensive care na eenzijdig ongeval

Een motorrijder en zijn vrouwelijke bijrijder zijn afgelopen weekend in een goot langs de weg terecht gekomen na een eenzijdig verkeersongeval te Coronie. Beide personen raakten daarbij zwaargewond, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het ressort Coronie kreeg op zondag 1 december omstreeks 14.15 uur in de middag de melding van het verkeersongeval te Soemboredjo. Onderzoek wees uit dat de motorrijder de controle over de besturing van zijn motorfiets moet hebben verloren en terechtkwam in de langs de weg lopende goot.

Zowel de bestuurder als de duorijder hebben daarbij zware lichamelijke letsels opgelopen en zijn met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis meldt de Surinaamse politie. De motorrijder is overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo en is opgenomen op de afdeling Intensive Care.

De duorijder is naar het Mungra Medisch Centrum te Nickerie overgebracht alwaar zij eveneens ter verpleging is opgenomen.