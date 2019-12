Wat betekent het thema slavernij voor jou?

In de maandelijkse nieuwsbrief ‘Geboeid’ deelt de EO verhalen, tips voor het onderzoeken van je roots en andere wetenswaardigheden rondom het thema slavernij. In de nieuwsbrief van december zie je bijvoorbeeld een exclusief fragment uit de nieuwe tv-uitzendingen van ‘Geboeid, terug naar de plantage’. Meld je aan voor de nieuwsbrief: www.eo.nl/geboeid.

De EO besteedt op verschillende manieren aandacht aan het slavernijverleden en aan de impact daarvan op de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen. Vanaf woensdag 4 december start om 20.25 uur het vervolg van de tv-serie ‘Geboeid, terug naar de plantage’.

De uitzending is te zien op NPO 2 of terug te kijken via www.npostart.nl.