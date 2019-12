Slachtoffer woningbrand Nickerie overleden

Een man die zaterdagochtend ernstige brandwonden opliep, toen zijn hoogbouw woning in brand vloog aan de Walabastraat Oost in het district Nickerie, is gisteravond overleden in het Mungra Medisch Centrum. Dit zegt een woordvoerder van het Korps Politie Suriname aan Waterkant.Net.

Het slachtoffer Radjoe Soekhoe (foto) en zijn vrouw liepen brandwonden op en werden zaterdagochtend beiden per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Radjoe verkeerde in kritieke toestand.

Hoe de woning precies in vlammen is opgegaan is nog onduidelijk. De brand werd ontdekt door buren. Zij hoorden een enorme knal en zagen plotseling het pand in lichterlaaie.

Het bovenste gedeelte van de woning is compleet afgebrand. Een belendende woning liep schroeischade op. Twee voertuigen die op het erf geparkeerd waren zijn ook getroffen door de brand. Één is volledig verwoest en het andere heeft schade opgelopen aan de achterbumper.

Beide woningen waren niet tegen brand verzekerd.