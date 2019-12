Nieuw boek over Bruynzeelwoningen in Suriname

Volgende week vindt bij Het Nationaal Archief Suriname de presentatie plaats van het boek ‘Bruynzeelwoningen in Suriname – met herinneringen van Kees Tempelaar‘. Er was nog nooit een boek geschreven over de Bruynzeelwoningen die, met hun markante vormgeving, de wijken van Paramaribo domineren. Het boek ‘Bruynzeelwoningen in Suriname’ beschrijft de geschiedenis van Bruynzeel Suriname Houtmaatschappij en de Bruynzeelwoningen.

Het boek vertelt alles over woningtypes, kenmerken, constructie en ontwerp. Maar hieraan wordt het unieke verhaal van Kees Tempelaar, de grondlegger van de woningen, toegevoegd. Samen met herinneringen van andere werknemers, bewoners en omstanders.

Zo is het boek een totaaldocument geworden, dat het complexe tijdsbeeld 1947 tot 2005 beschrijft van Suriname en Bruynzeel. De tropische foto’s, van toen én nu, maken het beeld compleet.

Het boek is tot stand gekomen dankzij de samenwerking van historica Karolien Janssens, universitair docent Dirk Laporte en auteur Marte Wierenga.