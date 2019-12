Suriname protesteert tegen verklaring VS, UK, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) in Suriname is niet te spreken over een gezamenlijke verklaring die afgelopen vrijdag door de VS is uitgegeven namens Nederland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje. In die verklaring, die ook hieronder te lezen is, moedigen de zes landen Suriname aan om de rechtsstaat intact te houden en het vonnis tegen president Desi Bouterse te respecteren.

Vrijdag werd Bouterse veroordeeld voor betrokkenheid bij de Decembermoorden in 1982. Hij kreeg twintig jaar cel opgelegd. Suriname noemt de verklaring van de landen een regelrechte inmenging in de interne aangelegenheden van de Republiek Suriname.

“Internationaal aanvaarde regels en principes, zoals vervat in onder anderen het Handvest van de Verenigde Naties, alsmede het Verdrag van Wenen inzake het Diplomatiek Verkeer, verbieden iedere vorm van inmenging in interne aangelegenheden van soevereine staten” aldus BuZa via het Nationaal Informatie Instituut.

In de verklaring van BuZa stelt het ministerie verder dat het 8 december proces een politiek proces zou zijn en benadrukt dat de Surinaamse regering zich niet laat dicteren in nationale aangelegenheden.

De gezamenlijke verklaring namens Nederland, de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Spanje: