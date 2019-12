Politie pakt voortvluchtige Cubaan op die verkeersregels aan zijn laars lapte

Een 35-jarige Cubaan in Suriname, heeft het de afgelopen maand niet zo nauw genomen met de verkeersregels in ons land. De man Carlos C. werd een maand lang door de politie gezocht omdat zijn auto twee keer betrokken was bij aanrijdingen, waarbij de plaats van het ongeval beide keren verlaten werd.

In het eerste geval werd zijn auto door een vriend bestuurd, die op 4 november een aanrijding veroorzaakte aan de Henck Arronstraat. Na de aanrijding is deze vriend gewoon doorgereden. De man in kwestie is intussen terug naar zijn land gekeerd, meldt het Korps Politie Suriname.

Hetzelfde voertuig van Carlos werd op vrijdag 15 november door zijn vrouw bestuurd. Zij veroorzaakte ook op haar beurt een aanrijding op de hoek van de steenbakkerij- en Zwartenhovenbrugstraat. Bij die gelegenheid maakte zij contact met haar partner Carlos die ter plaatse verscheen.

Op een onbewaakt moment stapten Carlos en zijn partner in het voertuig en reden door, terwijl de wetsdienaren die aldaar bezig waren met het onderzoek nog bezig waren met de andere partij.

Het voertuig van Carlos werd op vrijdag 29 november door de benadeelde gesignaleerd aan de Keizerstraat. Hij schakelde gelijk de politie in, waarna de politie van het bureau Centrum de Cubaan aldaar kon aanhouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd Carlos, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld.