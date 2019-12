Jonna Fraser & KM live in Suriname op 21 december

Binnenkort reizen de Nederlandse Urban artiesten van Surinaamse afkomst Jonna Fraser en KM na lange tijd weer speciaal van Nederland af naar Suriname. Op zaterdag 21 december zijn zij daar live te bewonderen op het podium van de hotste partylocatie van Paramaribo: Copacabana – Boulevard. Naast Jonna Fraser en KM komt er nog een live-act verassing én een bekende DJ uit Nederland over, meldt organisator Lustig Events.

Jonna Fraser heeft het afgelopen jaar verschillende grote hits gescoord. Onder anderen de track ‘4Life’ met Lil Kleine en ‘Dom Doen’ met Henkie T veroverden wekenlang de Nederlandse charts. Onlangs bracht hij met de laatstgenoemde artiest, Henkie T, én Frenna het super succesvolle nummer ‘Dior Money’ uit.

Ook KM, bekend onder de bijnaam ‘Bully’, bracht het afgelopen jaar verschillende hits uit. De tracks ‘Babylon’ en ‘Mamacita’, een samenwerking met Frenna en natuurlijk Jonna Fraser, werden zowel in Nederland als in Suriname zeer goed ontvangen. Tevens brengt hij binnenkort een single met de Surinaamse rapper Kater Karma uit.

Jonna Fraser komt ditmaal, naast zijn optreden, ook naar Suriname voor een speciaal project. In de track ‘Dior Money’ benoemde hij dit al. “Dior Money aan het spenden op die veldjes daar in Su“. Samen met de straatvoetballegende Ed van Gils is hij bezig met het opknappen van voetbalveldjes in Suriname. Jonna Fraser gaf eerder aan dat hij vaak in Suriname is om op te treden maar daarna gewoon weer naar huis gaat, er wordt niets achter gelaten. Hij wil nu graag iets achterlaten waar ze écht wat aan hebben.