Verkeersdode vanochtend is 15-jarige jongen die auto van vader wegreed zonder toestemming

De verkeersdode van vanochtend aan de Verlengde Welgedacht C-weg is een 15-jarige jongen die de auto van zijn vader wegreed zonder toestemming. Dat meldt een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zojuist in gesprek met de redactie van Waterkant.

De tiener is vanochtend rond 04.00u bij een eenzijdig ongeval aan de Verlengde Welgedacht C-weg om het leven gekomen. Dit nadat zijn voertuig ter hoogte van de Molhoopweg over de kop sloeg en in de trens belandde.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse. Ter plaatse aangekomen trof de politie niemand aan in het voertuig. Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig uit de trens te takelen. Van de bestuurder ontbrak elk spoor.

De wetsdienaren kregen sterk het vermoeden dat de bestuurder uit het voertuig geslingerd is en in de trens moet liggen. Duikers van het Korps Brandweer Suriname werden ingeschakeld voor onderzoek.

Na meer dan twee uren zoeken troffen de duikers rond 07.00u daadwerkelijk het levenloos lichaam van de bestuurder vol met bloed aan in de trens.