CBB gaat over tot normalisatie afgifte paspoorten

Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) in Suriname gaat dezer dagen over tot normalisatie in de afgifte van reguliere paspoorten. Het bureau heeft enige tijd niet aan de grote vraag kunnen voldoen. Directeur Dennis Menso en het hoofd van de afdeling Paspoorten, Herel Bodeutsch, zeggen dat er hard gewerkt wordt en de verwachting is dat het publiek binnenkort naar tevredenheid geholpen kan worden.

Menso en Bodeutsch benadrukken dat het CBB niet door haar voorraad heen was, maar dat deze beperkt was. Volgens Menso heeft een aantal redenen, waaronder technische en financiële, ertoe geleid dat mensen in de afgelopen periode geen Surinaams paspoort konden verkrijgen. Deze problemen behoren intussen tot het verleden. De directeur garandeert de burgerij dat het verkrijgen van het zogenoemd R-paspoort nu veel vlotter zal gaan.

Volgens Menso wordt er gewerkt aan een duurzame oplossing, in die zin dat de aanvrager het paspoort nu binnen de aangegeven periode ontvangt. De directeur benadrukt dat op financieel en technisch gebied alles in rustiger vaarwater is. Het technische gedeelte valt onder beheer van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan het CBB een werkarm is. Het CBB heeft de afgelopen periode getracht de burger toch tegemoet te komen door mensen die veel of met spoed moeten reizen tegen bijbetaling een zakenpaspoort aan te bieden.

Bodeutsch legt uit dat een zakenpaspoort niet anders dan een nationaal paspoort is, maar meer pagina’s bevat. De reguliere boekjes werden bestemd voor kinderen, omdat aan deze groep minderjarigen geen zakenpaspoort kan worden afgeven. Het CBB gaf de voorkeur aan kinderen die een urgente reden hadden om te reizen zoals baby’s die voor behandeling naar Columbia moesten. Ook Surinaamse sporters die naar de Consude Games moeten, hebben een regulier paspoort kunnen ontvangen.

Bodeutsch zegt dat het CBB in de naaste toekomst ook overgaat tot de elektronische paspoort (e-paspoort). Dit is net als de pas ingevoerde e-ID ook beter beveiligd. Er zijn reeds voorstellen gedaan door enkele bedrijven om deze paspoorten met biometrische gegevens in te voeren.