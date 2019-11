Sport- en Jeugdzaken huldigt 160 jubilarissen

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken in Suriname heeft 160 jubilarissen gehuldigd voor hun bewezen diensten. Het ging in deze om personeelsleden die 25, 30, 35 en 40 dienstjaren achter de rug hebben. De jubilarissen hebben een gouden speld, oorkonde en een bloemstuk in ontvangst mogen nemen op donderdag 28 november in Shadien. Minister Lalinie Gopal heeft samen met haar directie de personeelsleden in de bloemetjes gezet.

Namens de jubilarissen hebben Ivanildo Samon en Sherida Bourne het woord mogen richten tot de aanwezigen. Zij hebben elk hun ervaring gedeeld en dankbaarheid getoond voor de huldiging. De waarnemend directeur jeugdzaken, Ricardo Pollard, heeft ook zijn dankbaarheid getoond voor de bewezen diensten van de personeelsleden.

Gopal gaf aan dat zij samen met haar directie de prestaties van de personeelsleden niet onopgemerkt voorbij wilden laten gaan. Zij stelt het op prijs dat er elke keer weer gerekend kan worden op de inzet, betrouwbaarheid, gedrevenheid en teamspirit om resultaten te behalen. Zij heeft benadrukt dat waar er gewerkt wordt er fouten worden gemaakt, maar de kunst is om daaruit te leren.

De Surinaamse minister heeft de jubilarissen bedankt voor hun onmisbare bijdrage.