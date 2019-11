LVV houdt stakekholders meeting voor de Visserijsector

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname heeft donderdag 28 november een stakeholders meeting gehouden over het regionaalproject, Reduce Bycatch, Latin America and Caribbean (Rebyc-LAC II project) ten behoeve van de visserijsector. Het REBYC-LAC-II project heeft als doel de bijvangsten van trawlerboten duurzaam te beheren in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

De bijeenkomst is georganiseerd door het Onderdirectoraat Visserij van het ministerie van LVV in samenwerking met een team van experts van de wereldvoedsel organisatie, FAO. Op deze meeting waren aanwezig vertegenwoordigers van de visserijsector, de overheid, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en andere belanghebbenden in de visserijsector. De aanwezigen zijn geïnformeerd over de geplande activiteiten van het project en hebben de gelegenheid gehad in te gaan op hetgeen gepresenteerd is.

Antropoloog, Celine Duijves heeft de focus gelegd op het “National diagnostics of fisherfolk organizations”, terwijl de rol van de vrouwen binnen de trawler visserij industrie werd belicht door Sheila Ketwaru-Nurmohamed, die het onderzoek heeft gedaan. Het REBYC-II-LAC-project is gestart in juni 2015 en loopt tot 2020 en zal zich richten op verbetering van de wetgeving, het verbeteren van de vangsttechnologie en het vergemakkelijken van het gebruik, zodat die duurzaam kan worden gebruikt.

De landen waar dit project wordt uitgevoerd zijn Brazilië, Colombia, Costa Rica, Mexico, Trinidad en Tobago, en Suriname. De implementatie van het project wordt geleid door de FAO. Alle zes landen zullen profiteren van de beschikbare middelen om de activiteiten uit te voeren. Het beschikbaar gesteld kapitaal is bedoeld om de capaciteit van de visserij- administraties te verbeteren, internationale en nationale experts te ontvangen, trainingen te verzorgen en onderzoek uit te voeren.

Het uiteindelijke doel van het REBYC-II-LAC-project is om voedselverspilling te verminderen door bijvangst, vis waarop niet doelgericht wordt gevist en vaak wordt teruggegooid, op een betere manier te beheren. Op die manier kan de bodemtrawler visserij op garnalen en vis worden getransformeerd in een duurzame en verantwoorde manier van vissen. Duurzame ontwikkeling van de visserijsector is een der beleidsuitgangspunten van Minister Rabin Parmessar waarbij de totale Surinaamse sector wordt meegenomen.