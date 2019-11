Het ontzielde lichaam van Mauris Linger is donderdag opgevist uit de Coropinakreek in het district Para. Brandweerlieden hebben het lijk uit het water gehaald dat in verre staat van ontbinding verkeerde.

Een woordvoerder van het Korps Politie Suriname zegt aan Waterkant dat er geen teken van misdrijf op het ontzielde lichaam is aangetroffen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot van Linger afgestaan aan de nabestaanden.