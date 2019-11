VIDEO: Opnieuw ongeluk met lijnbus in Suriname

Na een ongeluk donderdagochtend met een lijnbus, werd er in de avond opnieuw een ongeluk met een bus vol passagiers gemeld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het zou gaan om een aanrijding tussen een personenauto een ander voertuig.

Er is nog weinig informatie bekend, maar op beeldmateriaal van Facebook gebruiker Shivas Shivasevents is te zien dat de bus op z’n zij ligt in een greppel langs de weg. Omstanders proberen passagiers uit de bus te halen. Ook is er een tweede voertuig met schade te zien.

Het ongeluk zou gebeurd zijn in Para, omgeving Hilly’s Farm. Facebook gebruiker Tevin Bisje heeft het over voorbij Bernharddorp en plaatste ook beeld van het ongeval online en wel dit filmpje: