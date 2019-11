Dode nadat pick-up over de kop sloeg in Suriname

Bij een verkeersongeluk achter Zanderij, zou donderdag één persoon om het leven zijn gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat een bestuurder in een Mitsubishi pick-up over de kop sloeg met de auto.

Op deze foto die op de redactie binnen gekomen is, is het lichaam van een manspersoon in een voertuig te zien. Ook is te zien dat het voertuig zwaar beschadigd is. Het ongeluk zou hebben plaats gevonden achter Zanderij in de buurt van Drie Kokro.

Waterkant verneemt verder dat een uitvaartbedrijf inmiddels is opgeroepen om de plek des onheils aan te doen.