Boa constrictors aangetroffen bij schoonmaakwerkzaamheden

Dit is één van de vijf Boa constrictors die op donderdag 28 november zijn aangetroffen bij schoonmaakwerkzaamheden in een kanaal in Suriname. Met toestemming van een bewoner van de Badoellaweg, is via zijn terrein het kanaal dat langs Fernandes softdrinks loopt opgeschoond.

Er werden meer dan vijf boa constrictors uit het kanaal gehaald meldt het districtscommissariaat. De boa constrictor is een slang uit de familie reuzenslangen. De boa is een van de bekendste soorten wurgslangen en wordt veel in dierentuinen gehouden.

Verder werd uit een vergaarbak flessen en andere troep weggehaald. Districtscommissaris Grauwde doet een dringend beroep op de burgers om geen flessen en andere troep te gooien in de vergaarbakken en of de trenzen. Dit zorgt alleen maar voor verstoppingen.