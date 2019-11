Ophef over kostuum Tekisha Abel op jaarbeurs

In Suriname is er woensdag ophef ontstaan over het kostuum van Dancehall artieste Tekisha Abel, dat zij aanhad op de openingsdag van de jaarbeurs. Er is ophef ontstaan vanwege het feit dat de billen van de artieste in het kostuum te zien zijn. Een bezoeker maakte bovenstaande foto en plaatste die meteen op social media om te vragen of het normaal is.

De foto circuleert momenteel naast Facebook ook op andere sociale media kanalen zoals Twitter en Instagram en is inmiddels meer dan duizenden keren gedeeld. Velen vragen zich af hoe de organisatie de artieste op het KKF-terrein heeft toegelaten met zo een kostuum.

Daarnaast vinden zij het ook erg dat CIC de artieste niets heeft gezegd. Dit omdat Abel voor CIC OZON-producten promoot bij hun stand op de beurs.

Verschillende Surinaamse maatschappelijke groepen hebben ook hun misnoegen geuit na het zien van de foto. Zij vinden het gewoon onvoorstelbaar. Beweerd wordt dat Abel zou moeten weten dat zo een kostuum niet geschikt is voor de jaarbeurs. Dit vanwege het feit dat naast volwassenen er ook heel veel kinderen de beurs bezoeken.