Moeder en zonen met 6 kilo cocaïne in koffers op luchthaven aangehouden

Het Bestrijding Internationale Drugs Team (BID-Team) heeft in de tweede week van november de 64-jarige moeder Radjkumarie B. en haar twee zonen, Radjoe L. (39) en Radjesh L. (37) op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven aangehouden. Dit nadat tijdens controle er ongeveer zes kilogram cocaïne in de koffers van het drietal aangetroffen en in beslag genomen is.

Het drietal stond op vertrek naar Trinidad met als eind bestemming Barbados. Volgens verklaring van de verdachten heeft een man de tickets en alle andere reiskosten betaald, aangezien zij hun eind bestemming moesten bereiken om te werken.

Dit gezin wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de wet Verdovende Middelen. De moeder en haar zonen zijn samen met het verderfelijke spul overgedragen aan de Narcotica Brigade in Suriname.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het drietal in verzekering gesteld