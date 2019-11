Vijf scholen vrijdag gesloten vanwege strenge beveiliging zitting 8-decemberstrafproces

Op vrijdag 29 november aanstaande vindt één van de laatste zittingen in het 8-decemberstrafproces plaats. Op die dag wordt bekend op welke datum de uitspraak in deze zaak is. De regering in Suriname vrijdag zal vanwege veiligheidsmaatregelen maar liefst vijf scholen in de nabije omgeving van het Gerechtsgebouw aan de Wulfinghstraat sluiten.

Hugo Essed, advocaat van de nabestaanden zegt tegen ABC Oline Nieuws dat het ongewoon dat scholen in de buurt, tijdens een rechtszitting gesloten worden. Echter is de rechtszaak geen normale; het is een van de laatste zittingen in het 8-decemberstrafproces.

Vrijdag zal de Krijgsraad meedelen wat de datum wordt van de uitspraak in de slepende zaak van de Decembermoorden. Alle 23 verdachten hebben eerder hierover een brief ontvangen en moeten zich 29 november 2019 melden.

Gelet op de omvang van deze zaak, vindt de advocaat het verstandig dat voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden meldt ABC. De scholen die gesloten worden zijn de St.Paulusschool, St. Louiseschool, St. Elizabeth 1 & 2 en de Kathedrale Koorschool.