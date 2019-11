‘Halflege gebouw Nederlandse ambassade in Suriname te koop aangeboden’

Het gebouw van de Nederlandse ambassade in Suriname is halfleeg en wordt te koop aangeboden. Dit huidige ambassadegebouw is symbolisch voor de afnemende politieke invloed van Nederland vandaag de dag in Suriname, aldus het NRC Handelsblad.

In de hoogtijdagen was dit de meest imposante en gezaghebbende ambassade. Nu staat een deel van dit bijzondere architectonische gebouw leeg. Nadat de relaties bekoelden was er ook minder ambassadepersoneel nodig. Er is momenteel ook geen Nederlandse ambassadeur meer, maar ‘slechts’ een zaakgelastigde.

De ambassade gaat daarom verhuizen van de Van Roseveltkade naar een kleinere locatie. Hierdoor staat het gebouw nu te koop zegt ook Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies, dinsdag in een column van het NRC Handelsblad met als titel ‘Onze ambassade in Paramaribo staat te koop‘.