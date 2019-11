Communicatiesessies voor afdelingen directoraat HRM-BiZa

“Visualiseer jouw leven zonder communicatie. Hoe zou het zijn?” – is een van de discussiepunten geweest tijdens een reeks van communicatiesessies voor medewerkers van enkele afdelingen die opgaan in het directoraat Human Resource Management (HRM).

Het Directoraat HRM in casu het onderdirectoraat Personeelsbeheer en Personeelszorg van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname, verzorgt in eigen beheer diverse trainingen/ sessies voor haar afdelingen. Zo is zij gestart met Communicatietrainingen. Het doel is om de Surinaamse medewerkers kennis en tools mee te geven over hoe zij onderling beter kunnen communiceren op de werkvloer en daarbuiten. Dit met het oog op resultaatgericht werken en om onderlinge spanningen te voorkomen.

De onderdirecteur Personeelsbeheer en Personeelszorg, Giovanni Sarigoeno zegt, “dat het directoraat de aanwezige competenties benut en het personeel anders inzet. Trainingen zijn nodig maar hebben pas kans van slagen als er aan die behoefte wordt voldaan”. Basis aspecten van communicatie, effectief communiceren, actief luisteren, feedback geven en ontvangen zijn enkele behandelde onderwerpen geweest, in combinatie met individuele en groepsopdrachten.

“Communicatie kan zeer complex zijn,” zegt trainer Ruiz Kartoredjo van Jamur Institute of Education and Advice. Bij communicatie spelen een aantal zaken een rol, zoals: geduld, focus, precies weten wat je boodschap is en hoe je die overbrengt, cultuurverschillen, interpretatie en emoties. Zeker in situaties waar conflicthantering gewenst is. “Wat is jouw communicatiehouding in een conflictsituatie?” – een vraag die verschillende meningen naar voren bracht.