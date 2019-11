Braziliaanse man en vrouw aangehouden na roofmoord Mama Ndyuka gebied

In Suriname zijn een Braziliaanse man van 41 en een Braziliaanse vrouw van 34 aangehouden na de roofmoord die afgelopen weekend werd gepleegd in het Mama Ndyuka gebied. De man Jose S. is als verdachte van deze roofmoord aangehouden en de vrouw Rosivlea G. omdat ze illegaal in Suriname vertoeft, meldt het Korps Politie Suriname.

Bij de roofmoord kwamen de 53-jarige Stanley Bron alias ‘Bailo’ en de 42-jarige Stanley Apetang alias ‘Boyd’ om het leven. Een derde slachtoffer liep een schotverwonding op aan zijn rechterschouder. Volgens het voorlopig onderzoek begaven een aantal mensen zich naar een winkel te Mama Ndyuka om naar een voetbalwedstrijd te kijken. Op een bepaald moment werd de winkelzaak overvallen door zeven zwaar gewapende en gemaskerde manspersonen.

Tijdens de overval zijn er ongeveer 30 tot 40 personen onder schot gehouden en moesten de overvallers naar vier plekken brengen waar er goud wordt verwerkt. De overvallers namen goud uit de matten weg. Zij laadden de groep in een truck en reden richting de Ndyukakreek. De slachtoffers werden bij de kreek achtergelaten. Na hun daad vluchtte de verdachten het bos in, meldt de Surinaamse politie.

Getuigen verklaarden aan de politie dat één van de overvallers een zwaar wapen overhandigde aan de 41-jarige Braziliaan Jose S., die op dat moment niet tot de roversbende behoorde. Dit wapen werd kort na de daad teruggenomen door de crimineel. Op grond hiervan is hij als verdachte van deze roofmoord aangehouden.

De ontzielde lichamen van de twee slachtoffers werden per helikopter overgevlogen naar Paramaribo. Na afstemming met het Openbaar Ministerie zijn de twee ontzielde lichamen voor obductie in beslag genomen.

Beide verdachten zijn overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het verdere onderzoek. Jose is na te zijn voorgeleid in verzekering gesteld, terwijl de vrouw in afwachting op haar uitzetting in vreemdelingen bewaring is opgehouden.