Aankomst president Bouterse en delegatie uit Suriname in China

President Desiré Bouterse en zijn delegatie uit Suriname zijn woensdag gearriveerd in de Volksrepubliek China. Het toestel landde omstreeks 09.00 uur plaatselijke tijd. Het staatshoofd werd op de Beijing Capital International Airport op plechtige wijze verwelkomd (foto). President Bouterse werd begroet door Qin Gang vice minister van Buitenlandse Zaken namens president Xi Jinping.

Op het moment van schrijven is het bijna 19.00u in de avond in Beijing, 11 uren tijdverschil met Suriname. Tijdens de eerste dag hebben het staatshoofd en de first lady een krans gelegd bij het Tian’anmen Plein. In de middag ontmoette ons staatshoofd de Chinese president Xi Jinping.

Tijdens dat moment hebben de regeringsleiders gesproken over een aantal punten op het gebied van de bilaterale samenwerking tussen de beide landen. Hierna volgde de ondertekeningsceremonie inzake deze documenten, plaats.

De Surinaamse president vertoeft in China voor een staatsbezoek op uitnodiging van de president van de Volksrepubliek China, Z.E. Xi Jinping. First Lady Ingrid Bouterse- Waldring werkt een apart programma af.

Mooi om te zien was dat terwijl president Bouterse en delegatie naar de Diao Jutai State Guesthouse reden, de vlaggen van beide landen over de hele route wapperden.