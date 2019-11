VIDEO: Man tankt voor 30 srd en rijdt weg zonder te betalen

Deze automobilist in Suriname heeft vanmorgen rond 04.00u z’n auto bij GOw2 aan de Gemenelandsweg laten tanken. Toen hij moest afrekenen besloot de bestuurder echter gewoon weg te rijden. En dat voor het bedrag van slechts 30 srd.

De Surinaamse wanbetaler wordt nu aan de schandpaal genageld, want beelden van een beveiligingscamera zijn door iemand online gezet. Daarop is de auto goed te zien. Ook het kentekennummer is doorgegeven. De video werd verspreid met de tekst:

“..Te i no ab monie no kon tanken

Dang oenh skeer

49-70zp pajero kom betalen gow2 gemenelands weg

Skeer no ka

30srd ino mang pai

Sari torie..”

Bekijk het filmpje hier: