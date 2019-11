Social Army ingezamelde spullen uitgedeeld in Masia

Social Army (SA) heeft afgelopen zaterdag de ingezamelde spullen uitgedeeld in het dorp Masia te Boven-Suriname in het district Sipaliwini. De groep is naar het dorp geweest, vier uren varen vanuit Atjonie, om het sociaal project, dat ze een maand eerder hadden gepland, uit te voeren.

“Ik ben super tevreden met het verloop, omdat ik eerlijk gezegd in het begin het gevoel had dat het een droom was, die niet waar gemaakt zou kunnen worden. We hebben veel problemen gehad met transport. Maar met een paar kleine wijzigingen en ondersteuning van de gemeenschap, het bedrijfsleven en de inzet van de groep, is alles gegaan zoals we het hebben gepland”, zegt SA-voorzitter Mitchell Matroos. Volgens hem waren de mensen enthousiast met de komst van de organisatie in het dorp. Dat was ook duidelijk merkbaar aan de sfeer en de vele blije gezichten.

Freddy Mando, beheerder van het resort Royal Masia, stelt de komst van de groep zeer op prijs. “Ik heb heel veel gezien vandaag, heel veel opgewekte mensen en het heeft me goed gedaan. Het heeft mij de power gegeven door te gaan met mijn projecten hier in het binnenland, om zodoende de minderbedeelden te blijven ondersteunen”, zegt Mando. Hij heeft veel inspiratie gehaald uit het werk van de jongeren. Zijn resort heeft hij in het weekend gratis ter beschikking gesteld aan de groep. “Uit alle hoeken waar er hulp kan komen, is het welkom. Het leed is zwaar in het dorp, dat lieten de mensen ook merken. Ze hebben geen woorden genoeg om de jongeren te bedanken voor de steun. Wat jij misschien niet goed vindt en weg zou gooien, vinden anderen wel goed”, schets Mando even nog het beeld.

Matroos geeft aan dat het doel van de organisatie is bereikt. Naast het uitdelen van allerhande spullen in het dorp, is er ook goederen overhandigd aan Rosita Aloeboetoe in het dorp Toemaripa, een paar kilometers afstand van het dorp Masia. Aloeboetoe verloor bij een brand haar woning met al haar inboedel. “Ons derde project, de trash challenge, is helaas niet doorgegaan, omdat we een schone omgeving aantroffen. Wat dat betreft verdienen de mensen in het dorp een compliment. Bij een trash challenge speuren we vuile plekken waar er veel plastic materiaal en zwerfvuil liggen, maar helaas hebben we dat niet aangetroffen”, aldus de voorzitter.

Voor de ondersteuners Charlaine Bendt, Ismael Jacques en Arsenio Moidin, was het een hele bijzondere ervaring en een uitdaging om heel diep in het binnenland mee te helpen aan de uitvoering van het project. Ze kunnen zich allen terug vinden in hetgene waarvoor de organisatie staat namelijk mensen blij maken. Ze hebben allemaal de plek verlaten met een tevreden gevoel.

De groep heeft plannen om komend jaar terug te gaan naar het binnenland om het project beter en nog groter te organiseren. Op 28 december assisteren de SA-jongeren bij de show van de Nederlandse rapper Henkie T. voor een sociaal doel.