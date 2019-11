Nieuwe RUBiS servicestations in Suriname

Afgelopen week opende de nieuwe brandstofleverancier RUBiS West Indies Limited Suriname, officieel haar kantoor en terminal in Suriname. De Franse multinational betreedt de Surinaamse brandstofmarkt als derde speler op dit gebied en gaat hiervoor samenwerken met oliedistributeur Roy Boedhoe Enterprises.

Het buitenlandse bedrijf heeft een investering van ruim USS 15 miljoen gepleegd in het bouwen van de terminal. Daarnaast zullen tien servicestations van Boedhoe getransformeerd worden tot RUBiS servicestations en worden er drie nieuwe gebouwd.

Dat RUBiS Oil als nieuwe brandstofleverancier in Suriname gaat opereren, geeft volgens minister Stephen Tsang van Handel, Industrie & Toerisme (HI&T) aan dat er vertrouwen is in de Surinaamse economie.

Tsang juicht de komst van het bedrijf toe. “Hoe meer competitie er is, hoe beter de service, de standaarden en de prijs zal zijn voor de consument. Competitie leidt er uiteindelijk naar toe dat die prijzen omlaag zullen gaan. Dat verwachten we” aldus de minister.