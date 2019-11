Dronken vrouw overleden na gevecht met man om alcoholgebruik

Een dronken Braziliaanse vrouw in Suriname, is gisteren in het district Brokopondo overleden na een gevecht met haar Indiaanse man. Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt was de vrouw bezig alcohol te nuttigen. Op een bepaald moment kwam haar man aangelopen en zag dat zij in een dronken toestand verkeerde.

Hij sprak haar daarover aan en sommeerde haar daarna om meteen te stoppen met drinken en naar huis te gaan. Dit viel niet in goede aarde bij de vrouw en ontstond er een hevige woordenwisseling, die zelfs uitmondde in een vechtpartij.

Daarbij zou de man zijn vrouw hebben geduwd, die als gevolg daarvan kwam te vallen. De vrouw zou daarbij niet gewond zijn geraakt. Na bijkans een uur kwam men er echter achter, dat zij was overleden.

De Surinaamse politie werd in kennis gesteld over het voorval en heeft de zaak momenteel in onderzoek.