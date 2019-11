Moengo in de ban van Srefidensi-viering

Moengo is in de ban van de viering 44 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de republiek Suriname. Bezoekers uit verschillende delen van het land zijn opgekomen om de dag door te brengen in het district Marowijne. Moengo is de plek waar dit jaar de officiële viering plaatsvindt.

President Desi Bouterse heeft het publiek weer verrast door te verschijnen in militair uniform. Bouterse is voor de derde keer sinds zijn presidentschap in militair uniform verschenen bij de Srefidensi parade en het defilé. Het defilé en de parade zijn inmiddels afgelopen. Het staatshoofd heeft de verschillende gewapende machten geïnspecteerd.

De president vertrekt zometeen samen met zijn echtgenote en een grote delegatie naar China voor een officieel staatsbezoek. Inmiddels is een vliegtuig van de Turkse low cost-luchtvaartmaatschappij Atlas Global gisteravond aangekomen in Suriname. Dit is het vliegtuig waarmee Bouterse later op de dag vertrekt.

Op 25 november 1975 werd Suriname een onafhankelijke republiek. Op die dag vond de proclamatie plaats van de republiek, in aanwezigheid van premier Den Uyl en kroonprinses Beatrix. De onafhankelijkheid kwam na meer dan 300 jaar kolonisatie door Nederland. Deze dag wordt in het Surinaams ook wel srefidensi genoemd, een woord bedacht door de schrijver van het Surinaamse volkslied Trefossa.