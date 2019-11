Automobilist zonder rijbewijs rijdt 9-jarig schoolkind aan en vlucht

Een 9-jarig schoolkind ligt in zorgelijke toestand in het ziekenhuis nadat ze afgelopen woensdag door een 22-jarige automobilist was aangereden en in een trens terecht kwam. Na de aanrijding omstreeks 07.00 uur aan de Katwijkweg, belandde naast de scholiere ook het voertuig met de autobestuurder in de trens. De bestuurder, Arnold P., kroop uit de auto en vluchtte.

Het kind dat gekleed was in een schooluniform werd door een moedige buurtbewoner uit de trens gehaald, meldt het Korps Politie Suriname. Zij was niet aanspreekbaar en is met een ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. De scholiere is ter verpleging op de kinderafdeling van de ziekeninrichting opgenomen.

De man die geen letsels had opgelopen meldde zich binnen de wettelijke vier uren aan op het politiebureau. De autobestuurder die niet onder invloed van alcohol verkeerde, blijkt niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Arnold P. is op woensdag 20 november door de politie van Santo Dorp in verzekering gesteld en voorgeleid, na overleg met het Openbaar Ministerie. De politie van Santo Dorp is belast met het onderzoek, aldus de politie. (Foto is uit het archief)