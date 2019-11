Verwarde jongeman midden op Bosje brug op tijd verwijderd door automobilist

Een jongeman die vanmorgen enigszins verward midden op de Wijdenboschbrug in Suriname liep, is op tijd door een alert autobestuurder verwijderd van de brug. Bij het aangaan van een gesprek bleek de jongen helemaal in de war en afwezig te zijn.

Het lukte de autobestuurder de jongeman in zijn auto te krijgen en vervolgens naar de politie te gaan voor verdere afhandeling en begeleiding. De ‘redder’ plaatse zojuist zelf een bericht (hieronder) op Facebook over het voorval en zijn handelingen.

Gisteren ging het mis toen niemand ingreep en een jongeman midden op de brug ineens naar beneden sprong. Een autobestuurder filmde de jongeman en de reacties daarover waren niet mals; mensen vroegen zich af waarom niemand die jongen is gaan helpen.