Verkeersdode bij zware aanrijding tussen truck en personenwagen

Dit is over van de personenwagen, die vanmorgen betrokken was bij een zware aanrijding met een truck te Mariëndaal in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er daarbij een verkeersdode is gevallen.

Het is nog niet heel duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Volgens de eerste informatie kwam de truck vanuit de richting Albina en de personenwagen vanuit de stad. Op een gegeven moment zou een van de voertuigen af hebben geslagen naar een inrit.

Daarbij werd de snelheid van het voertuig uit tegenovergestelde richting onderschat, waardoor er een frontale botsing zou zijn ontstaan. Beide voertuigen raakten daarbij van de weg.

De verkeersode zou in de personenwagen hebben gezeten. De Surinaamse politie was ter plekke voor onderzoek. Zodra meer officieel bekend is van de politie zal dit bericht aangevuld of bijgewerkt worden.