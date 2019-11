Kleinzoon(27) vast voor mishandeling opa(72) en oma(73) om 200 SRD

De politie van het bureau Santo Dorp heeft op zondag 17 november de 27-jarige Lorenzo L. aangehouden. Deze verdachte, die een patiënt is van het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS), heeft op zijn woonadres te Sunny Point zijn 72-jarige opa en 73-jarige oma mishandeld met een stuk steen en een stok.

Lorenzo verdenkt zijn grootouders op het wegnemen van SRD 200 dat hem toebehoorde. De bejaarden liepen letsels op en zijn met de ambulance afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De grootvader is na medische behandeling heengezonden, terwijl de oma in de ziekeninrichting is opgenomen. Zij heeft een verwonding aan het hoofd opgelopen.

De verdachte werd voor behandeling overgebracht naar PCS, waarna hij ter voorgeleiding werd afgevoerd naar het politiebureau. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de kleinzoon Lorenzo in verzekering gesteld, meldt het Korps Politie Suriname.