BRASA Award 2019 gaat naar media-onderneemster Jessica Dikmoet

Op vrijdag 22 november ontving Jessica Dikmoet (journalist, media onderneemster, Cultureel-maatschappelijk researcher en de coach van velen) de BRASA AWARD 2019. Deze kreeg ze uitgereikt tijdens de 5 jarige BRASA MeetUp. Dikmoet was zeer verrast met deze prijs waarvan ze zegt dat die haar op het lijf geschreven staat. “Ik draag de prijs op aan al die mensen die mij in de afgelopen jaren hun verhalen hebben toevertrouwd en mij daardoor in mijn kracht hebben gezet!”, zei ze in een eerste reactie. Dat typeert deze kersverse AmBRASAdeur.

Eerder ging de BRASA AWARD naar Clifton Braam (2016), Ralph Mamadeur (CEO CHANGE= Micro living), Kenneth Bron – Kenny B – (2018). Jessica Dikmoet woont in de Bijlmermeer. Hierdoor gaat deze bijzondere onderscheiding voor het eerst naar Amsterdam-Zuidoost.



Opvallend in haar werk is dat ze verhalen verzameld van mensen waar de verhalen niet of nauwelijks van gehoord worden. Ze noemt zichzelf een milde activist, maar rekent wel scherp en keihard af als er sprake is van onrecht, uitbuiting en achterstelling. Jessica Dikmoet: “Het ontvangen van de BRASA AWARD – in een tijd waarin mensen steeds meer tegenover elkaar komen te staan, de verbinding mijden en met oneigenlijke argumenten elkaar wegzetten, betekent veel voor mij”.



Ze benadrukte dat mensen in de diaspora sterke mensen zijn; “ze hebben veel doorstaan, weten zich te voegen in veranderende omstandigheden. We kunnen daar als samenleving veel van leren. Het kan er bij mij niet in dat we die kracht niet aanboren en gebruiken. What a waist of human capital!”. Een zeer verraste Jessica Dikmoet stond nu eens zelf in de schijnwerpers en dat werd eens tijd want meestal opereert ze in de schaduw om het licht uit anderen te halen.



Dikmoet is uit Surinaamse ouders geboren op Curaçao. Zij heeft afwisselend gewoond en gewerkt op Curaçao, Sint Maarten, Suriname en Nederland. Zelf zegt zij te zijn gevormd door de 30 mei beweging van 1969 op Curaçao, die opkwam voor sociale ongelijkheid. Tot vorig jaar nauw betrokken bij het Nationaal 30juni/1juli comité. In die hoedanigheid heeft ze een nieuw ritueel voor de Ceremonie van Besef op het Surinameplein in Amsterdam geïntroduceerd. Dit ritueel moet bijdragen aan het vinden van zielenrust van tot slaaf gemaakten, die nooit een fatsoenlijke begrafenis hebben gehad. Op de Dag van Besef (30 juni) wordt jaarlijks het (post)koloniale verleden van Nederland herdacht om een gezamenlijke toekomst in te richten.

Jessica Dikmoet ontwikkelt van formats om samenlevingsvraagstukken bespreekbaar te maken. Momenteel werkt ze als freelance programmeur bij Imagine IC , is ze coördinator van een 3 jarig project over positieve gezondheid in de wijk Venserpolder in Amsterdam en zal net als in 2019 ook het eventmanagement voeren van de SouthEast Parade 2020 (9 juli). Ook geeft ze nog media en communicatietrainingen, coacht ze jonge journalisten en documentairemakers. Ze is gedurende vele jaren een motor geweest achter de successen van MTV en Multiculturele TeleVisie NederLand (MTNL).

Jessica Dikmoet ontving voor de BRASA AWARD 2019 ook nog de ZAMI Award, de Srefidensi Award.



BRASA MeetUp beleefde ook haar 1 lustrum

Op de BRASA MeetUp van 22 november 2019 begon met keynotespeeches over ‘passievol ondernemen vanuit liefde’. Sprekers waren Ralph Mamadeus (CEO CHANGE= micro-living en BRASA Award winner 2017), Tanja Jadnanansing (Politiek ondernemer en stadsdeelvoorzitter vanAmsterdam Zuidoost) en de toen nog niets vermoedende Jessica Dikmoet (Mediaondernemer en Maatschappelijk Coach).



Er waren lovende woorden voor acteur en comedian Collin Edson, die de BRASA Meetup op voortreffelijke manier hosste. De pitch was voor de producent van de film SURINAME, de film, Rodney Leysner. Hij vertelde over zijn avonturen tijdens de opnamen in Suriname. De film gaat op 20 -2 -20 in première in Tuschinski Amsterdam.