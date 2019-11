Vrouw in terreinwagen rijdt Jennely’s Foodhouse binnen

Het was even schrikken eergisteren aan de Verlengde Mahonylaan. Daar reed deze terreinwagen Jennely’s Foodhouse binnen. De bestuurster zou in paniek zijn geraakt en kwam daardoor met haar auto in de zaak terecht, meldt het restaurant zelf op Facebook.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. “Bedankt voor de bezorgdheid, vele klanten van ons zijn komen vragen en zeker ook gebeld om te vragen of alles goed met ons gaat, want ze hebben een foto gezien op Facebook” aldus het bedrijf op Facebook, dat zegt normaal open te zijn voor heerlijke broodjes en warm eten.

Doordat het voertuig naar binnen reed raakten wel delen van het interieur zwaar beschadigd. “Alles gaat goed met ons, alleen hebben we schade opgelopen. Jammer genoeg is onze cooler waarin onze lekkere esteler, fruitbak, salade enz. zit zwaar beschadigd” is te lezen op de pagina.

Het bedrijf benadrukt dat het een ongeluk was en dat de bestuurster, die zelf ook niet gewond is geraakt, heel erg geschrokken is.