Verontrustend filmpje van jongeman die van Bosje brug af lijkt te springen

Een verontrustend filmpje waarop een jongeman te zien is die van de Bosje brug in Suriname lijkt te springen, wordt momenteel via social media gedeeld. In het filmpje van een paar seconden is te zien dat de jongeman staat te leunen tegen de brug. Hij wordt gefilmd vanuit een auto op de brug.

De jongeman in kwestie neemt vervolgens zeven stappen en lijkt zich plotseling op te trekken aan de brugleuning om te springen. Op dat moment schrikt de filmende autobestuurder en draait zijn filmend toestel weg, waardoor niet duidelijk is wat er is vervolgens gebeurt. Het is ook niet duidelijk wanneer het filmpje gemaakt is.

Volgens de eerste onbevestigde berichten uit Paramaribo, zou het gaan om een jongeman die geruime tijd onder behandeling en begeleiding zou zijn voor een psychische aandoening. Hij zou vanmiddag onder begeleiding onderweg zijn naar de huisarts, toen hij uit de bus stapte. Of hij daadwerkelijk gesprongen is, is vooralsnog niet duidelijk.

Let wel: deze informatie is niet officieel bevestigd, dus later meer!

Dit is het filmpje waar het om gaat: