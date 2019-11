Naamswijziging Verlengde Gemenelandsweg uitgesteld

De naamswijziging van de Verlengde Gemenelandsweg ingaande vandaag naar dr. Christaan Hendrik Eerselstraat is uitgesteld. De beschikking hiervan die uitgegeven wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken is nog niet af, meldt ABC Nieuws.

Johan Roozer, voorzitter van initiatief nemer, de Trefossa stichting, zegt aan ABC Nieuws dat het nog niet duidelijk is wanneer de beschikking af is. Hierdoor kan er nog geen nieuwe datum vastgesteld worden voor de onthulling van het naambord.

Volgens de voorzitter wordt er nu gewoon gewacht tot de beschikking af is, alvorens overgegaan wordt tot vaststelling van een nieuwe datum. De organisatie had alle voorbereidingen reeds gestroffen voor vandaag.

22 november was uitgekozen voor de onthulling omdat op deze dag 12 jaar geleden de Trifosa stichting is opgericht. De straat wordt vernoemd naar de gelijknamige taalwetenschapper die langer dan 70 jaar gezaghebbend is geweest op het gebied van taalontwikkeling.