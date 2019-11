Deze acht Surinaams-Nederlandse profvoetballers kiezen voor Suriname

Als alles goed gaat kan de Surinaamse bondscoach Dean Gorré binnenkort over maar liefst acht Surinaams-Nederlandse profvoetballers beschikken, voor het nationaal elftal van Suriname. Dat werd donderdag duidelijk tijdens een presentatie van de Surinaamse Voetbalbond (SVB) in Paramaribo.

Van Nigel Haselbaink en Kelvin Leerdam was al duidelijk dat ze zich bij NATIO hadden aangesloten. Naast die twee heeft de coach mogelijk ook Ryan Donk(Galatasaray), Tjaronn Chery(Maccabi Haifa), Florian Jozefzoon(Derby County), Diego Biseswar(PAOK Saloniki), Mitchell Donald(Evkur Yeni Malatyaspor) en Miquel Nelom(Willem II) ter beschiking voor de komende interlandwedstrijden.

Dit is allemaal mogelijk door de invoering van het zogenoemde sportpaspoort. Surinaams-Nederlandse profvoetballers die niet voor het Nederlands elftal spelen, kunnen uitkomen voor het Surinaams elftal. Volgens het FIFA-reglement mag een international over meerdere paspoorten beschikken, zolang één van zijn ouders of grootouders is geboren in het land waar hij voor uitkomt en daarvan de nationaliteit bezit.

De eerste WK-kwalificatiewedstrijd voor Suriname, dat zich afgelopen dinsdagnacht in Nicaragua geplaatst heeft voor de Gold Cup, staat in september 2020 op het programma. Dan zullen we zien hoe deze aanpak zich zal vertalen naar resultaat. In 2021 speelt Suriname voor de Gold Cup.

De mannen van NATIO zijn woensdagavond teruggekomen uit Nicaragua. Dit zeiden coach Dean Gorré en keeperstrainer Jack Mangalie tegen de profs:

Kelvin LeerdamRyan Donk Miquel NelomTjaronn CherryDiego Biseswar Florian JosefzoonMitchell Donald Jullie zijn de volgende! 🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷🇸🇷Wij gaan niet naar de @goldcup om te spelen, we gaan om de finale te bereiken.History in the making!#suriname Posted by Natio Suriname on Tuesday, 19 November 2019