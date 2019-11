Buurman die slapende vrouw wilde misbruiken zegt dat het komt ‘door boze geesten’

De politie in Suriname heeft een 32-jarige man aangehouden die zijn buurvrouw pobeerde te misbruiken terwijl ze aan het slapen was. Volgens zijn eigen verklaring is hij bezeten door boze geesten. Via de duivel hebben zouden zij hem geroepen hebben om seks te bedrijven met de buurvrouw, verklaarde de man aan de politie.

De eveneens 32-jarige buurvrouw deed aangifte tegen de man, Quincy S. Volgens verklaring van de aangeefster was zij omstreeks 14.00 uur alleen thuis en begaf zich naar haar slaapkamer. De jonge vrouw die naakt en bedekt met een deken was gaan liggen, viel toen in slaap. Op een bepaald moment voelde zij een branding aan haar geslachtsdeel.

Zij keerde zich om en zag haar buurman naast haar liggen. Zij schrok en stond direct op van het bed en vroeg haar buurman wat hij wilde. Quincy gaf geen antwoord, maar stond met bloot bovenlijf, een gezakte broek en een stijf geslachtsorgaan naar haar te kijken. Hierdoor schreeuwde zij om hulp.

Haar vriend die haar zoontje van school was gaan afhalen, kwam op dat moment toevallig thuis en schoot haar te hulp. Zij hield hem het gebeurde voor, waardoor de vriend de buurman vroeg de woning direct te verlaten. Hierna deden zij het politiebureau aan voor het doen van aangifte.

Quincy werd opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Hij is door de politie van het bureau Flora na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak wordt voortgezet.