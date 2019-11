Automobilist die door militair met stoeptegel in coma was geslagen overleden

De automobilist die iets meer dan een jaar geleden door een militair met een stenen stoeptegel tegen het hoofd werd geslagen en daarna in coma raakte, is overleden. De redactie van Waterkant verneemt dat de man, zestiger Mitra Nanhkoesingh, nooit uit coma is geraakt en gisteravond is overleden.

Nanhkoesingh kreeg op 28 oktober 2018 ruzie met de militair Sevanio Geldorp. Op beelden van een dashcam, die ook hieronder te zien is, werd het fatale moment vastgelegd. Te zien is dat Geldorp tot tweemaal toe met de steen op het hoofd van Nanhkoesingh, die zelf een houwer in zijn hand heeft, slaat. Nanhkoesingh liep door de klappen grote hersenschade en ernstige hersenletsel op.

De militair vluchtte vrijwel meteen op zijn scooter maar werd niet lang daarna aangehouden. Hij gaf steeds aan dat hij handelde uit zelfverdediging. Voordat hij op 10 mei voor de Krijgsraad moest verschijnen, werd hij vrijgesteld door de rechter-commissaris. De vervolgzitting zou op 14 juni zijn, maar daarover is niet veel bekend.

De beelden van het voorval:

VIDEO: Man met houwer 'knockout' na verkeersruzie in Suriname😱 Bekijk het volledig bericht ook op https://www.waterkant.net/?p=82826 Posted by Waterkant.Net on Friday, 2 November 2018