Vluchtende inbreker neergeschoten na negeren waarschuwingsschot

Een inbreker die gisteren vluchtte en een waarschuwingsschot negeerde, is door de Surinaamse politie neergeschoten. De 41-jarige man werd twee keer geraakt in zijn onderrug meldt de Surinaams krant Times of Suriname vanmorgen.

De politie kreeg een melding van een inbraak aan de Mandolinestraat. Toen zij daar aankwam was de inbreker in kwestie gevlucht. De politie trof hem iets verder aan met een mes in zijn hand en sommeerde de man om te blijven.

Toen hij dat bevel negeerde en wegrende werd er een waarschuwingsschot gelost. Ook dat werd door de inbreker genegeerd waardoor de politie genoodzaakt was gericht te schieten.

Volgens de krant gaat het om een bekende van de politie. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.